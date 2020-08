Michelle hat die auftrittsfreie Zeit in diesem Jahr genutzt, um an neuer Musik zu arbeiten. Gerade kündigte die 48-Jährige an, noch in diesem Jahr ein Mega-Album zu veröffentlichen. Außerdem plant sie, im nächsten Jahr auf Tournee zu gehen. Auch ihre Tochter Marie ist bereits erfolgreich in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten. Vater der Newcomerin ist Matthias Reim.