Immer wieder sorgte und sorgt Sängerin Michelle für Schlagzeilen. Sie selbst bezeichnet sich im Live-Talk "Kölner Treff" als Paradiesvogel. Als ein Mensch, der in keine Schublade passt. Das Leben der 52-Jährigen findet, seitdem sie mit 17 das erste Mal in der Hitparade aufgetreten war, in der Öffentlichkeit statt. Auch ihre Liebe zu Eric Philippi, dem 25 Jahre jüngeren Kollegen, gehört dazu. Zu negativen Kommentaren darüber hat Michelle jedoch einen ganz klaren Standpunkt.

Jeder hat das Recht zu urteilen, jeder soll auch seine Meinung sagen, egal, ob es positiv oder negativ ist, aber mir geht’s am Arsch vorbei! Michelle Kölner Treff

Bildrechte: IMAGO / HOFER Im Endeffekt sei es wichtig, so Michelle, dass sie den Menschen gefunden habe in ihrem Leben, den sie auf einer völlig anderen Ebene kennengelernt habe. "Ich habe ihn umarmt und habe ein Gefühl gehabt, dass ich noch nie in meinem Leben hatte. [...] Ich habe jetzt 51 Jahre gewartet und wir haben uns versprochen im letzten Leben, dass wir uns hier wiedersehen."



Über ihren anstehenden Abschied von der Bühne spricht die Sängerin ohne Groll. Sie möchte sich jetzt um Dinge kümmern, die sie noch glücklicher machen. Sie habe in der Branche alles erreicht und merke, dass sich ihr Blickwinkel verändert habe. Als Schlagerstar werde man doch eher als Kunstfigur gesehen, was durchaus oberflächlich sei. Bisher habe sie das nicht gestört, aber jetzt störe es sie.

Abschiedsalbum mit Tabuthemen

Bildrechte: IMAGO / osnapix In ihrem letzten Album "Flutlicht", das im Juli erscheinen soll, hat Michelle auch Tabu-Themen verarbeitet. Zum Beispiel singt sie über einen Suizid-Versuch oder über eine schwere Zeit in ihrer Kindheit, die sie in einer Pflegefamilie verbracht hat. Diese Themen, so Michelle, hätten sie und ihr Team so verpackt, dass es Geschichten seien, mit denen die Menschen sich identifizieren können. Sie sollen sehen, dass es auch andere gebe, die genau die gleichen Probleme und Sorgen haben. Ihre Aufgabe als Musikerin sei es, den Menschen Botschaften zu schenken. Musik könne auch heilen.



Resümierend über ihr von schwindelerregenden Höhen und dunklen Tiefen gekennzeichnetes Leben sagt Michelle: