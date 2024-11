Wink des Schicksals: Der Name Ronja

Ronja ist seit 2020 an der Seite von Michelle. Die Sängerin hatte sich die Hündin aus einem Wurf ausgesucht, weil sie diese am süßesten fand. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Michelle, dass sie erst später erfahren habe, dass die kleine Hundedame Ronja heiße.

Dass Ronja den Namen meiner Tochter trägt, ist etwas, was uns für immer verbindet. Michelle Bild-Zeitung

Bildrechte: IMAGO / Eventpress Michelle hatte 2009 durch eine Fehlgeburt im sechsten Monat ihre Tochter Ronja verloren. Den Namen hat sich Michelle damals auf ihren Arm tätowieren lassen. Die 52-Jährige ist Mutter von drei Töchtern. Ihre mittlere Tochter, Marie Reim, ist selbst als Schlagersängerin erfolgreich. Ihre älteste Tochter ist in diesem Jahr Mama geworden und Michelle Großmutter.

Bildrechte: IMAGO / Future Image Über ihre Bernhardiner-Hündin sagte Michelle in dem Interview: "Ronja ist der bravste Hund der Welt. Ich nehme sie überall mit hin und fühle mich in ihrer Nähe einfach wohl." Die Sängerin ist eine absolute Hundeliebhaberin. 2004 betrieb sie in Köln sogar für einige Zeit einen Hundesalon. 2023 ließ sich Michelle zur Hundetrainerin ausbilden. Sie hatte in dieser Zeit Straßenhündin Maggy bei sich aufgenommen. Um mit ihr besser arbeiten zu können, setzte sie sich sogar noch einmal auf die Schulbank.