Im Spiel 13 stand Michelle dann endgültig als Siegerin fest und feierte ihren Triumph überglücklich, schlug vor dem Publikum sogar mehrere Räder und fiel nach Sabrina Setlur und Moderator Matthias Opdenhövel auch ihrem Lebensgefährten, Schlagersänger Eric Philippi in die Arme. Die beiden Musiker sind seit ca. zwei Jahren ein Paar. Kürzlich aufgekommenen Gerüchten um eine mögliche Trennung , trat der 28-jährige Sänger in einer Instagram-Story entschieden entgegen.

Im Juli 2024 erschien dann ihr letztes Studioalbum "Flutlicht" und im Januar 2026 folgt dann ihre große Abschiedstournee "Zum letzten Mal – Michelle –Flutlicht". Diese beginnt am 18. Januar 2026 mit dem Konzert in Lingen, der Tourabschluss findet am 10. Februar in Rostock statt.