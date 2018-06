Sängerin Michelle sorgt nicht nur mit ihrem aktuellen Hit "In 80 Küssen um die Welt" für Schlagzeilen - sondern auch mit ihrem Privatleben. "Geht da was mit Karsten von Feuerherz?", spekuliert die Boulevardpresse seit mehreren Wochen. Auffällig oft hatte Michelle auf Instagram- und Facebook-Posts des Feuerherz-Sängers mit Herz-Emojis und Kommentaren wie "Mein Schatz!" reagiert - und auch Karsten ließ sich nicht lumpen und reagierte prompt. Jetzt hat die sympathische Blondine die (Liebes-)Bombe platzen lassen - mit einem gemeinsamen Liebes-Schnappschuss auf ihrem offiziellen Instagram-Account: Michelle & Karsten in inniger Umarmung am Strand ...