"30 Jahre Michelle - Das war’s... noch nicht!" verspricht die Sängerin mit dem Titel ihres neuen Albums und tatsächlich hält die 50-Jährige auf ihrer LP einige Überraschungen für ihre Fans bereit. So besingt sie mit "Romeo & Julian" die Liebe zwischen Männern und blickt mit dem Song "Scheißkerl" auch auf ihre eigenen Erfahrungen mit dem vermeintlich starken Geschlecht zurück. An einen ganz bestimmten Mann habe sie bei dem Song nicht gedacht, erzählte sie dem Express in einem Interview: "Ich hab zu viele, um jetzt Namen zu nennen."

Hat mittlerweile ihre eigene Schlagerkarriere gestartet: Marie Reim. Bildrechte: Sony Music/Anelia Janova

Männer waren auch einst ein brisantes Thema zwischen ihr und ihrer Tochter Marie Reim. Zwischendurch war ihr Verhältnis ziemlich abgekühlt. Nach einer Begegnung bei einem Benefiz-Konzert im vergangenen Jahr entschuldigte sich Michelle in ihrer Instagram-Story jedoch bei Marie: "Das was passiert ist, tut mir leid. Ich bin so froh, dass wir gemeinsam wieder nach vorn sehen können."



Seitdem gibt es immer mal wieder gemeinsame Selfies inklusive netter Worte auf ihren Kanälen zu finden. Nun folgt jedoch eine ganz besondere Versöhnung: Auf Michelles neuem Album ist mit "4 Hände, 2 Herzen" nämlich auch Duett von Michelle und ihrer 22-jährigen Tochter zu hören - und das hat es in sich. Marie singt darin: