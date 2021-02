Markus Krampe (44) hatte bis Herbst 2020 Michael Wendler gemanaged und eigentlich vom Künstlermanagement genug. Doch mit Michelle (48) will er nun doch noch einmal durchstarten. Die beiden kennen sich wohl schon eine ganze Weile. Im Interview mit der Bild-Zeitung sagt Michelle:

Albumcover "Anders ist gut" Bildrechte: Polydor (Universal Music)

Im Oktober 2020 hatte Michelle mit "Anders ist gut" das, nach ihrer Aussage, authentischste Album ihrer Karriere veröffentlicht. Wie in ihrer Karriere gibt es auf dem Album fröhliche und tieftraurige Songs. Michelle hat in ihrer Künstlerkarriere Hochs und Tiefs erlebt. Mehrmals verabschiedete sich die Sängerin von der Bühne, immer kehrte sie wieder zurück.



2003 zog sie sich wegen seelischer Probleme aus dem Showgeschäft zurück und eröffnete einen Hunde-Friseursalon, zwei Jahre später veröffentlichte sie das Album "Leben", das vergoldet wurde. 2007 erlitt Michelle während eines Tour-Auftritts einen Schwächeanfall, die Tour wurde abgesagt und die Sängerin erklärte der Presse, dass das Pojekt "Michelle" beendet sei. 2009 war Michelle wieder mit einem neuen Studioalbum dabei.



Die älteste ihrer drei Töchter, Marie Reim (Vater Matthias Reim), ist in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und hat bereits ihr erstes Schlageralbum veröffentlicht.

Quellen: Facebook, Bild-Zeitung, Stuttgarter Nachrichten