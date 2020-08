Im Moment geht es für Michelle (bürgerlicher Name: Tanja Hewer) bergauf. Doch die zierliche Blondine hat schon mehrere Talfahrten hinter sich, zwei Mal verabschiedete sie sich bereits von der Bühne. Doch dann kam sie immer wieder zurück in die glitzernde Welt der Show und der Musik.



Bereits ganz früh zog es die junge Tanja ins Rampenlicht. Schon mit 14 trat sie in einer Bar als Sängerin auf. Entdeckt wurde sie schließlich von der Schlagersängerin und -Produzentin Kristina Bach. 1993, da war Michelle 21 Jahre alt, erschien mit "Und heut' Nacht will ich tanzen" ihre erste Single. 2001 vertrat Michelle mit dem Song "Wer Liebe lebt" Deutschland beim Eurovision Song Contest und ersang sich einen achten Platz.