Bis zuletzt stand Michelle auf der Gästeliste der "Giovanni Zarrella Show" und bis zuletzt freuten sich die Schlagerfans wohl auf ihren Auftritt. Spätestens als Moderator, Schlagersänger und Entertainer Giovanni Zarrella knapp 75 Minuten nach Showbeginn allerdings erklärte, Michelle habe sich "irgendwie den Magen verdorben", war allen klar, dass die Sängerin an diesem Abend nicht mehr für gute Laune in der Dortmunder Westfalenhalle sorgen wird. Giovanni wünschte gute Besserung und "viel Amore" . Auch das ZDF äußerte sich auf Anfrage von RTL zu der Absage:

Schon kurz zuvor hatten verschiedene Portale berichtet, dass Michelle nicht in der Liveshow auftreten wird. In einem Statement ihres Anwalts gegenüber der BILD-Zeitung hieß es, es tue Michelle "wahnsinnig leid". Der Grund für die kurzfristige Absage sei eine Lebensmittelvergiftung. In den sozialen Netzwerken äußerte sich die Sängerin nicht selbst. Insgesamt war es dort in den vergangenen Wochen auch ungewohnt ruhig geblieben. Lediglich ihre Showauftritte beim Schlagerbooom Open Air in Kitzbühel sind dort als letzte Posts zu finden.