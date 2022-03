Michelle strahlte, wenn sie mit Profi-Tänzer Christian Polanc übers Parkett schwebte. Auf ihren Social Media-Kanälen postete die 50-Jährige Bilder von den Proben, Videos mit kurzen Statements nach ihren Auftritten. Ganz offensichtlich hatte die Sängerin viel Freude am Tanzen, viel Freude an der Show. Doch nun, so teilt RTL mit, ist es für sie erst einmal vorbei mit dem Tanzen - und zwar nicht nur bei "Let's Dance".