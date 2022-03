Michelle strahlte, wenn sie mit Profi-Tänzer Christian Polanc übers Parkett schwebte. Auf ihren Social Media-Kanälen postete die 50-Jährige Bilder von den Proben, Videos mit kurzen Statements nach ihren Auftritten. Ganz offensichtlich hatte die Sängerin viel Freude am Tanzen, viel Freude an der Show. Doch nun, so teilt RTL mit, ist es für sie erst einmal vorbei mit dem Tanzen - und zwar nicht nur bei "Let's Dance" .

Wie der Sender weiter mitteilt, ist laut ärztlicher Anordnung für Michelle Sport in den nächsten Wochen absolut tabu. An ihrer Stelle bekomme nun Sängerin Caroline Bosbach mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin eine zweite Chance.

Michelle und Christian Polanc bei "Let's Dance". Bildrechte: dpa

Am Ende sei es so schlimm geworden, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte, so die zierliche Sängerin. Sie fügt hinzu, dass sich jetzt vielleicht der ein oder andere vorstellen könne, warum sie beim Tanzen manchmal ein bisschen steif ausgesehen habe.



Michelle hatte sich riesig auf ihre Teilnahme an der Tanzshow gefreut. Dieses Jahr, in dem sie ihren 50. Geburtstag feierte und ihr 30. Bühnenjubiläum begeht, hatte mit der Zusage bei "Let's Dance" für die Sängerin so verheißungsvoll begonnen. Auf ihrer Instagram-Seite versprach sie ihren Fans, dass sie eine 1,56 Meter große, geballte, kleine süße Powerfrau erleben werden, die alles geben wird und die wahrscheinlich einen Mega-Muskelkater haben wird.