Ich möchte keine Sekunde in meinem Leben zurückdrehen, weil alles, was in meinem Leben passiert ist, die Höhen aber auch die Tiefen, die gehören einfach zu meinem Leben. [...] Ohne Tiefen lernt man im Leben nichts. Wir sind alle hier, um unsere Geschichte zu leben und das Beste daraus zu machen.

Michelle 1992. Bildrechte: IMAGO / United Archives

Bereits in der Kindheit musste Tanja Hewer (bürgerlicher Name) lernen, stark zu sein. Nachdem sie zu Hause häusliche Gewalt erleben musste, kam sie im Alter von neun Jahren in eine Pflegefamilie. Als sie 14 war, lebte sie auf der Straße. In dieser Zeit sang sie bereits in einer Band und hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt beim Südwestfunk. Dort wurde sie von der Schlagersängerin Kristina Bach entdeckt. Der Komponist Jean Frankfurter schrieb für Michelle 1993 ihre erste Single "Und heut' Nacht will ich tanzen", die ein Erfolg wurde und die junge Sängerin nun unter ihrem Künstlernamen Michelle in die ZDF-Hitparade nach ganz vorn katapultierte. Über dieses Wechselbad sagt sie heute: