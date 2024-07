Bildrechte: IMAGO/Harald Deubert

Michelle bricht Tabu: Sie singt über den Tag, an dem sie ihr Leben beenden wollte

12. Juli 2024, 12:42 Uhr

Am 5. Juli 2024, so Schlagersängerin Michelle, erscheint mit "Flutlicht" ihr letztes Album. Mit den Songs auf dem Album resümiert sie die Höhen und Tiefen ihres Lebens. In dem Titel "Gespräch mit Gott" singt sie auch über ihren Selbstmordversuch im Jahr 2004. Viele Songs von "Flutlicht", so Michelle im Interview mit der Bild-Zeitung, habe sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Eric Philippi geschrieben.