Michelle pflegt über ihre Social-Media-Kanäle einen regen Austausch mit ihren Fans. Die Sängerin gewährt Einblicke in ihr Privatleben und lässt ihre Follower daran teilhaben. Gerade erst hat sie eine Augen-Operation gut überstanden und mit ihren Fans sowohl die Angst davor als auch die Erleichterung und Freude über den gelungenen Eingriff geteilt. Und nun das. Michelles Instagram-Account ist leer bis auf schwarze Kacheln. Auf diesen steht in weißen Buchstaben: "Das war's..., Michelle".

Michelle und Tochter Marie standen im Sommer endlich wieder gemeinsam auf der Bühne. Bildrechte: IMAGO / Tinkeres

In letzter Zeit gab es von der Sängerin jedoch viele gute Nachrichten. Sie hat sich mit ihrer Tochter Marie versöhnt und eine Augenoperation gut überstanden. Nach der langen Zeit der corona-bedingten Konzertausfälle stand sie bereits wieder auf der Bühne. Einige ihrer Follower mutmaßen, dass sie ein neues Album plant. Einige Kolleg*innen von Michelle hatten in der letzten Zeit ihre Social-Media-Kanäle auf Anfang gesetzt, bevor sie ein neues Album veröffentlichten. Helene Fischer hatte Anfang August sowohl ihren Facebook- als auch ihren Instagram-Account geleert, bevor sie später ihr neues Album "Rausch" samt Vorabsingle "Vamos a Marte" ankündigte.



Und auch Ex-Feuerherz-Sänger Karsten Walter hatte knapp einen Monat vor der Veröffentlichung seiner neuen Solo-Single sein Instagram-Profil komplett in schwarz gehüllt. Lediglich eine Ankündigung von Neuigkeiten war in der Story zu lesen. Michelle und Karsten Walter waren 2018 für einige Zeit ein Paar.