Schlagerstar Michelle wird offenbar im kommenden Jahr bei der Tanzshow "Let's Dance " teilnehmen. Das berichtet die BILD am Sonntag. In ihrer Instagram-Story hatte die 49-Jährige am Montag auch eine Grafik dazu geteilt und ihre Teilnahme somit indirekt bestätigt.

Dass sie sich gut bewegen kann, beweist die Sängerin ( "Wer Liebe lebt" ) regelmäßig in ihren Musikvideos und bei Auftritten auf der Bühne. Außerdem nahm sie bereits 2006 bei der TV-Show "Dancing on Ice" teil - einer Tanzshow auf Schlittschuhen mit professionellen Eiskunstläufern. Wie talentiert Michelle aber auf den Gebieten Standard- und Latein-Tanz ist, will sie offenbar nun auch bei "Let's Dance" zeigen. Sie wäre auf jeden Fall nicht der erste Schlagerstar bei dem Tanz-Format.

Holte mit Profi-Tänzer Christian Polanc den Sieg: Maite Kelly. Bildrechte: imago/Future Image

Die Show, die im Original aus Großbritannien von der BBC stammt und in Deutschland beim Privatsender RTL ausgestrahlt wird, geht im kommenden Jahr in die 15. Staffel. Dabei tanzen Prominente zusammen mit Profi-Tänzern zu Standard- und Latein-Tänzen und lassen sich von einer Jury bewerten. Mittlerweile haben auch einige Schlagerstars an der Show teilgenommen. Am erfolgreichsten abgeschnitten hat dabei Maite Kelly. Sie konnte 2011 die vierte Staffel der Show gewinnen und übernahm ein Jahr nach ihrem Sieg sogar einen Stuhl bei den Juroren. Mit Katja Ebstein, Sarah Lombardi, Vanessa Mai und Ella Endlich konnten einige Schlagersängerinnen schon den zweiten Platz ergattern.



Aber auch die Herren des Schlagers waren in der Show schon erfolgreich. So zeigten beispielsweise Luca Hänni und Giovanni Zarrella mit den Plätzen drei und vier in ihren jeweiligen Staffeln ein besonderes Talent. Mit dabei waren außerdem schon große Stars wie Stefanie Hertel, Mickie Krause, Kerstin Ott und Schlager-Titan Bernhard Brink.