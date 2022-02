Auf dem rechten Unterarm hat Michelle ein Motiv aufbringen lassen, dass an ihre verstorbene Tochter Ronja erinnern soll: ein Engel-Tattoo mit dem Namenszug Ronja. Der schwerste Schicksalsschlag ihres Lebens ist somit für immer in ihrer Haut eingebrannt. Im Frühjahr 2009 brachte Michelle ihre Tochter tot zur Welt.



Ein weiteres Motiv ist auf ihrem linken Fuß verewigt: Dort hat sich die zweimalige Echo-Gewinnerin ihre drei Töchter als rote Rosen, über eine Ranke verbunden, eintätowieren lassen.



Ein ganz besonderes Bild schmückt allerdings ihren linken Unterarm. Zu sehen ist ein Lebensbaum, der ihrem Glauben an die wahre Liebe Ausdruck verleiht! Michelle sagt dazu: "Ich warte noch immer auf die Liebe des Lebens." Das Besondere an dieser Tätowierung: Der Baum wird seit Jahren von ihr erweitert und wächst weiterhin den Arm hinauf. Was wir noch entdecken können: Ein süßes Pandabär-Baby, dass die Natur symbolisieren soll. Der Stamm des Lebensbaumes selbst besteht übrigens aus einer Frau und einem Mann, der eine Krone besitzt. Doch irgendwann, so ist sich Michelle sicher, wird "dieser Baum auch weiterwachsen": Wenn sie ihre große Liebe gefunden hat.