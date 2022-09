Was für eine schlechte Nachricht für alle Michelle-Fans: Die Sängerin muss aufgrund von Rückenproblemen ihre anstehende Tournee komplett absagen. Bereits Anfang des Jahres hatte sie die TV-Show "Let's Dance" auf Anraten ihrer Ärzte vorzeitig abbrechen müssen. Nun sind ihre Rückenschmerzen zurück und verhindern ihre langersehnte Tour.

In den letzten Wochen wurden die Schmerzen von Mal zu Mal stärker und ich habe versucht es mir nicht anmerken zu lassen, aber ohne zahlreiche Schmerztherapien hätte ich keinen einzigen Auftritt so durchziehen können.

Ihre Ärzte hätten ihr die mehrstündigen Auftritte und Konzerte mit Tanzeinlagen strikt untersagt. Die Tour hätte eigentlich am 30. Septmeber in Düsseldorf starten sollen, doch die Sängerin zieht nun - knapp vier Wochen vor dem Start - die Reißleine, auch um einen möglichen Tourabbruch zu verhindern. "Ein drohender Abbruch einer schon gestarteten Tour wäre für alle sehr enttäuschend", schreibt die 50-Jährige in ihrem Statement. Für einige Konzerte seien auch schon Ersatztermine im März 2023 gefunden worden.