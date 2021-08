Michelle und ihre Tochter Marie Reim: Beide sind Schlagersängerinnen, beide treiben gern Sport und beide lieben Hunde. Dennoch hat man die beiden lange Zeit nicht zusammen gesehen. Vor kurzem jedoch sind Mutter und Tochter in Bottrop bei einem Konzert für die Flutopfer aufgetreten. Nach dem Konzert gab Michelle in ihrer Instagram-Story eine Entschuldigung bei Marie bekannt: "Das was passiert ist, tut mir leid. Ich bin so froh, dass wir gemeinsam wieder nach vorn sehen können." Und jetzt posten beide auf ihren Social Media-Kanälen ein Bild, dass sie beim gemeinsamen Workout zeigt.

Wir bringen uns in TOPFORM für euch. Danke Marie - für dieses mega Workout und den morgigen Muskelkater. Michelle Instagram

Das klingt doch wirklich nach einem guten Mutter-Tochter-Verhältnis. Michelle hat Marie schon früh mit zu Auftritten genommen und manchmal ist Marie auch gemeinsam mit ihrer Mama aufgetreten. Einen ganz besonderen Auftritt gab es beim Herbstfest der Überraschungen 2012 mit Florian Silbereisen. Damals hatte die zwölfjährige Marie einen Brief an ihre Mama geschrieben, den sie in der Show vorgelesen hat.

Liebe Mama, nach vielen Höhen und Tiefen hast du immer wieder stand gehalten. Natürlich gab es Meinungsverschiedenheiten. Und wenn, dann haben wir diese auf unsere Art geregelt. Ich weiß nicht, wie oft ich dachte, dass du unrecht hast. Doch ich [...] merkte nach einer Weile, dass Du mich nur in Sicherheit bringen wolltest und dass es nur zu meinem Besten war. Marie Reim Herbstfest der Überraschungen 2012