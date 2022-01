In ihrer Story merkt man der temperamentvollen Sängerin an, dass sie sich wirklich sehr auf ihre neue Aufgabe freut. Dass Michelle sportlich ist, wissen ihre Fans. Nicht nur, weil sie äußerlich einen trainierten Eindruck macht, sondern auch, weil sie zum Beispiel vor einiger Zeit ein Foto von sich und ihrer Tochter Marie beim gemeinsamen Workout gepostet hat. Für "Let's Dance" hat sich die 49-Jährige einiges vorgenommen.

Was ihr erleben werdet, ist eine 1,56 Meter große, geballte, kleine süße Powerfrau, die alles geben wird und die wahrscheinlich einen Mega-Muskelkater haben wird. Ich werde versuchen, das, was ich normalerweise als Sängerin mache, nämlich Emotionen zu erwecken mit meiner Stimme, werde ich dieses Mal versuchen, mit Tanzen.

Welcher Profitänzer Michelle trainieren wird, weiß sie noch nicht. Aber, so fügt sie hinzu: "Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf alles, was da passieren wird."

Auch Cheyenne Ochsenknecht wird dabei sein. Bildrechte: imago images / Future Image

Die Prominenten der nächsten Staffel der Tanzshow kommen bisher aus vier Bereichen. Drei Schauspieler, ein Model, ein Sportler, eine Nachwuchspolitikerin und eine Schlagersängerin probieren ihr Glück auf dem Tanzparkett. Neben Sängerin Michelle werden Schauspieler Hardy Krüger jr. ("Forsthaus Falkenau), sein Kollege Timur Ülker ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten", Instagramerin und Model Cheyenne Ochsenknecht, Leichtathlet Mathias Mester, Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach und Schauspielerin Sarah Mangione ("Herz über Kopf") zeigen, was sie auf dem Tanzparkett so drauf haben. Welche Tanzpaare aus Promis und Profis gebildet werden, wird sich in der Kennenlern-Show entscheiden, mit der die neue Staffel beginnt.