Michelle 2001 bei ihrem ESC-Auftritt in Kopenhagen. Bildrechte: dpa

Die "Wer Liebe lebt"-Interpretin Michelle hat allen Grund, ihr 30. Bühnenjubiläum ausgiebig zu feiern. Sie ist in den Charts, singt auf ihrem Jubiläumsalbum ein Duett mit Tochter Marie und war mit 50 noch einmal im Playboy. Nur eines scheint die taffe Sängerin noch nicht gefunden zu haben: Den richtigen Mann. Warum das so ist, darüber spricht sie in der Talkshow "Riverboat".