Allzu lange müssen die Fans aber nicht auf das neue Album von Michelle warten. Wie uns die Plattenfirma bestätigte, wird das Album am 13. Mai erscheinen. Gründe für die Verzögerung von reichlich drei Wochen wurden uns allerdings nicht genannt.

Michelle gibt in ihrem ganz besonderen Jubiläumsjahr so richtig Gas. Zuerst feierte die zierliche Sängerin im Februar ihren 50. Geburtstag , dann trat sie mit Profitänzer Christian Polanc aufs Tanzparkett von Let's Dance . Wegen starker Rückenschmerzen musste sie die Show allerdings vorzeitig verlassen. Außerdem kann man Michelle selbstbewusst auf dem Cover des Playboy bewundern.

So sah der Instagram-Account von Michelle im Herbst 2021 aus. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner Instagram/Michelle

Für ihre Fans hat Michelle die Ankündigung ihres neuen Albums so richtig spannend gemacht. Im Herbst gab es für die Follower der Sängerin auf ihrem Instagram-Account plötzlich gähnende Leere bis auf schwarze Kacheln. Auf diesen stand in weißen Buchstaben: "Das war's..., Michelle".

Anlass zum Rätselraten: Beendet die Sängerin ihre Schlagerkarriere erneut? Es wäre bereits das dritte Mal, dass Michelle das Showbusiness an den Nagel hängt.