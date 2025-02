Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Zwei Jahre später verliebte sich der Sänger wieder in eine Kollegin. Aus seiner guten Freundin Marina Marx wurde seine Liebste. In Florian Silbereisens TV-Show "Schlagerchampions" machten Karsten Walter und Marina Marx im Januar 2020 ihre Liebe öffentlich. Drei Jahre waren die beiden ein Paar, schrieben gemeinsam Musik, traten als Duettpartner auf. Im Herbst 2023 teilten die Musikerin und der Sänger in einem gemeinsamen Instagram-Post mit, dass sie sich als Liebespaar getrennt haben, jedoch Freunde bleiben.

Im Dezember vorigen Jahres veröffentlichten Karsten und Marina dann ein gemeinsames Weihnachtsduett "Ich wünsch mir nur, dass du Weihnachten bei mir bist". Bereits bei der Bekanntgabe ihrer Trennung hatten Marina und Karsten angekündigt, dass sie auch weiterhin gemeinsam Musik machen werden.