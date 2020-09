Auf einmal redet jemand in mein Ohr: 'That's your girlfriend?' Ich wusste erst gar nicht, wer das war. Dann guck ich: War das Mick Jagger! Dann sagt er: 'Agree Bianca' und zeigte genau gegenüber. Da saß seine Frau, Bianca Jagger. 'She likes you.' Also, sie würde auf mich stehen. Ich war so schüchtern und sagte: Ja, also ... und er: 'Let's go for it.'

Jürgen Drews MDR-Talkshow Riverboat