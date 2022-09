Gemeinsam mit Oli. P machte Mickie Krause bei der Sendung "Showtime of my live" mit. Bildrechte: IMAGO

Anfang dieses Jahres bekam der Sänger die Diagnose Blasenkrebs. Das Kuriose: Er bekam die Nachricht während den Dreharbeiten zur TV-Show "Showtime of my life", die auf Krebsvorsorge aufmerksam machen will. Noch im Januar wurde Mickie Krause operiert, Ende Februar folgte eine zweite Operation. Bereits im April stand der vierfache Familienvater wieder auf der Bühne. Anfang August postete er, dass er tumorfrei und ein sehr, sehr glücklicher Mensch sei.