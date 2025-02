Bildrechte: imago images / Chris Emil Janßen

Soziales Engagement Mickie Krause eröffnet Schule in Kenia: "Wieder sehr emotional"

Hauptinhalt

13. Februar 2025, 13:25 Uhr

Mickie Krause sorgt nicht nur für beste Stimmung am Ballermann, er bereitet auch Kindern in Afrika große Freude. Über Instagram gab er nun bekannt, dass mit seiner Hilfe die nächste Schule in Kenia eröffnet wurde.