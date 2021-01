Am Wochenende hatte der Sänger unter dem Motto "Stars under African skies" in der namibischen Wüste Konzerte gegeben. Wegen der auch in Afrika geltenden strengen Corona-Restriktionen durften nur jeweils 50 Fans bei den drei Benefizkonzerten auf einer Lodge dabei sein - darunter auch mehrere eigens angereiste Fans aus Deutschland. Der Schlagerstar trat gemeinsam mit Sänger Peter Wackel auf. Der Erlös fließt in den Bau zweier Schulen für das Volk der Himba. Mickie Krause ist Botschafter der Initiative "Fly and Help" der Reiner-Meutsch-Stiftung, die weltweit mithilfe von Spenden Schulen in Entwicklungsländern baut.