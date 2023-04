Am 3. April war es so weit. Ballermann-Star Mickie Krause feierte mit seinen Fans und seinen wohlbekannten Hits wie "Geh mal Bier hol’n", "Eine Woche wach", oder "Schatzi schenk mir ein Foto" sein Megapark-Comeback.

Mickie Krause vor dem Megapark. Bildrechte: IMAGO / Chris Emil Janßen

Wie die "Mallorca-Revue" berichtet, musste man, sowohl vor als auch nach dem Auftritt von Mickie am Eingang Schlange stehen, so viele Fans waren gekommen. Für den Sänger war das Konzert wie ein Nachhausekommen. Hier hatte er am 3. Juni 1998 seinen ersten Auftritt auf Mallorca und hier möchte er auch sein 25-jähriges Bühnenjubiläum in diesem Jahr feiern.