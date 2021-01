Mickie Krause nimmt das Leben scheinbar leicht und sorgt auf der Urlaubsinsel Mallorca auf der Partymeile Ballermann für Spaß und gute Laune. Aber der Schlagersänger schaut auch über den Tellerrand seiner "heilen" Spaß-Welt hinaus. Seit Jahren engagiert er sich für die Organisation "Fly and Help", die weltweit mithilfe von Spenden Schulen in Entwicklungsländern baut. Wie die Bild-Zeitung berichtet, plant Mickie Krause gerade, seine bereits dritte Schule in Afrika zu finanzieren.