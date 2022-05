Gleich zu Beginn des Podcasts bekommt Mickie Krause die Frage, die ihm seit seiner Krebsdiagnose nun jeder Journalist stellt: Wie geht es ihm? Es gehe ihm sehr gut, so der 51-Jährige, aber genau das sei ja das Gefährliche an der Krebserkrankung. Kurz vor der Diagnose sei es ihm auch sehr gut gegangen. Aus diesem Grund sei er froh, bei dem Format "Showtime of my Live - Stars gegen Krebs" mitgemacht zu haben.

In dem Format, an dem acht prominente Männer teilgenommen hatten, wurde auf die Themen Prostata- und Blasenkrebs bei Männern aufmerksam gemacht. Auch die Vorsorge-Untersuchungen wurden gefilmt. Vor laufender Kamera erfuhren die Teilnehmer das Ergebnis. Auch Mickie Krause. Zwar hatte der Arzt dem 51-Jährigen angeboten, die Diagnose erst einmal ohne Kameras zu besprechen, doch Mickie Krause hatte die Frage gar nicht richtig verstanden.

Ja, das war ein wirklich nicht realer Moment, das fühlte sich ganz merkwürdig an. Ich war so baff in dem Moment, ich habe das, glaube ich, gar nicht realisieren können, mit welcher Diagnose ich auf einmal konfrontiert werde und dann wurde das Ganze auch noch filmisch begleitet, das war wirklich ein merkwürdiger Moment.

Und dann, so Mickie, sei alles so schnell gegangen. Am 6. Januar habe er die Diagnose bekommen und am 10. Januar sei er bereits operiert worden. Ein größeres Problem hätte er wahrscheinlich gehabt, wenn man ihm gesagt hätte: "Ja, du hast Krebs und wir haben für dich in sechs bis acht Wochen erst den Termin, um dich zu operieren." Da hätte ich mir wahrscheinlich viel mehr Gedanken gemacht."



Er habe zuerst den Arzt gefragt: "Ist das ein Krebs, mit dem ich alt werden kann?" Und er sagte: "Ja, du hast Glück im Unglück gehabt."