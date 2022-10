Natürlich steht neben einem gemeinsamen Song noch eine ganz andere Frage seit einiger Zeit im Raum: Wer tritt die königliche Nachfolge im Balearen-Partyland auf Mallorca an, wenn Onkel Jürgen in den wohlverdienten Ruhestand geht? Die logische Nachfolge würde Mickie Krause heißen, da sind sich viele am "Ballermann" einig. Auf die Frage von Moderator Peter Heller, ob es neben einem Duett dann auch endlich eine Krönung als neuer König von Mallorca geben würde, antwortete der grinsende Mickie Krause nur kurz und vielsagend: "Von mir aus."