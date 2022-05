Voller Freude postete Mickie Krause vor einiger Zeit auf seiner Instagram-Seite: "Endlich darf ich wieder da arbeiten, wo andere Urlaub machen." Am 7. April trat Mickie dann, nach zwei Jahren Corona-Pause und nach seinen Krebsoperationen, endlich wieder auf. Insgesamt sind in diesem Jahr etwa 40 Auftritte geplant, doch der Sänger weiß auch, dass er sich zurücknehmen muss, denn gesund ist er noch nicht.

Mickie Krause hat vier Töchter - seine Kinder und seine Frau Ute würden ihm ganz viel Kraft geben, so Mickie. Wenn er seine Perücke abnehme, sei er nur noch Ehemann und Vater. Er sei mit seiner Frau seit 30 Jahren zusammen, und sie habe das alles abgefedert. Dafür sei er ihr unendlich dankbar, denn so eine lange Ehe sei im Showgeschäft nicht selbstverständlich.

Gute-Laune-Garant Mickie Krause machte Anfang Januar bei der Vox-Sendung "Showtime of my Life" mit. Im Interview mit der "Bunten" schildert er den Augenblick, als der Arzt erkannte, dass etwas nicht in Ordnung war.

Der Professor habe ihn dann gefragt, ob die Kameras ausgeschaltet werden sollen, aber das habe er nicht gewollt. Er habe bei der Show mitgemacht, um zur Krebsvorsorge aufzurufen. Am Nachmittag habe er dann die Diagnose bekommen: Bösartiger Tumor in der Blase.



Inzwischen ist Mickie Krause dreimal operiert worden und momentan tumorfrei. Damit das auch so bleibt, unterzieht sich der Sänger während der nächsten zwei Jahre einer Immuntherapie. Dabei wird er im Sechs-Wochen-Rhythmus behandelt und gründlich kontrolliert. "Alles in allem hatte ich Glück im Unglück", resümiert der Sänger.