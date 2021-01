Bildrechte: imago images / Sven Simon

Mit ihm geht auch der frisch pensionierte Tagesschau-Sprecher Jan Hofer an den Start. Der 68-Jährige sagte dem ausstrahlenden Sender RTL: "Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe ( 172 cm ) präsentieren kann". Ihr Tanzbein wird auch die Soziologin und Journalistin Auma Obama ( 60 ), die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, in der Show schwingen. Weitere Teilnehmer sind Sportreporter Kai Ebel ( 55 ), Schauspielerin Valentina Pahde ( 26 ), Sängerin Senna Gammour ( 41 ), Schauspieler Erol Sander ( 52 ), Moderatorin Lola Weippert ( 24 ), Ex-Fußballer Rúrik Gíslason ( 32 ), Musikerin Ilse DeLange ( 43 ), Model Kim Riekenberg ( 26 ), Boxer Simon Zachenhuber ( 22 ) und Sängerin Vanessa Neigert ( 28 ).