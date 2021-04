Schlager-Newcomer Mike Leon Grosch hat Corona

Die Infektion mit dem Virus und die damit verbundene Quarantäne kommt für ihn zur absoluten Unzeit. Am Freitag veröffentlicht er nämlich sein neues Album "Wenn wir uns wiedersehen", mit dem Mike Leon Grosch die Schlagerwelt erobern will. Bekannt wurde der Sänger durch seine Teilnahme an der Castings-Show "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2006. Er belegte damals den zweiten Platz und konnte im Anschluss einige Erfolge feiern. So landete er mit "Don’t Let It Get You Down" sogar einen Nummer-Eins-Hit. Anschließend wurde es jedoch ruhig um ihn.



Mit seinem Song "Nicht mal eine Stunde" meldete sich der Sänger im vergangenen Jahr zurück. Dieses Mal mit Schlagersound und deutschen Texten. Am Freitag folgt nun sein komplettes Album. Werbung kann er dafür nun aber nur von zu Hause aus machen.