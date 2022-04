Mike Leon Grosch 2006 zu Beginn seiner Karriere. Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

Im Webtalk von "Musik für Sie" sagte er: "Es war ein schwieriges Kapitel in meinem Leben, aber was danach folgte, war noch viel schwieriger. Ich hatte diese Herzinfarkte, danach Panikattacken und danach das Gefühl, wo ich mir die großen Sinnfragen gestellt hab: War es das jetzt? Bleibt das jetzt so? Werde ich nie wieder Musik machen?"



Von diesen Sinnfragen angetrieben, habe er vier Jahre später wieder angefangen, Musik zu machen und Songs zu schreiben. Es war also nicht nur sein lebensrettender Moment, sondern auch der Moment, der seine Musik gerettet hat.