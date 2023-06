Allzu oft denkt er nicht mehr an die Zeit bei DSDS. "Meine Erinnerungen an DSDS kommt immer dann, wenn ich darauf angesprochen werde. Passiert nicht mehr so häufig wie früher, aber ich freue mich", erzählt Mike Leon Grosch. Und doch war die Casting-Show sein Karriere-Start.

Mike Leon Grosch bei DSDS im Jahr 2006. Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

Am 18. März 2006 stand der gebürtige Wuppertaler im Finale der dritten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Er musste sich knapp der Rock-Stimme von Tobias Regner geschlagen geben und wurde Zweiter. Trotz der Final-Niederlage folgte mit "Don't let it get you down" ein Nummer-Eins-Hit. Noch einmal mitmachen würde Mike Leon Grosch wohl nicht. Im exklusiven Interview mit "Meine Schlagerwelt" verrät er, was er von der Show heute hält: