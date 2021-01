Verdammt, ich lieb' dich Mike Singer covert Mega-Hit von Matthias Reim

Vielleicht hat ihn auch Schlagersängerin Maite Kelly auf die Idee gebracht, einen Fuß in die Schlagerbranche zu setzen und sich an dem Cover zu versuchen. Schließlich sitzen beide aktuell zusammen in der Jury der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" .

Das ist Mike Singer: Mike Singer kam im Jahr 2000 im baden-württembergischen Kehl zur Welt. Schon mit 12 Jahren begann er zu Hause Songs zu schreiben und zu komponieren. Nach einer Teilnahme an der Casting-Show "The Voice Kids" erarbeitete er sich vor allem über das Internet schnell eine große Fangemeinde. Mit "Karma", "Deja vu" und "Trip" veröffentlichte er in den letzten Jahren drei Nummer-Eins-Alben hintereinander. Aktuell ist er als DSDS-Juror im Fernsehen zu sehen.

Hatte nichts gegen die Coverversion einzuwenden: Matthias Reim. Bildrechte: imago/VIADATA

"Verdammt, ich lieb' dich" schlug ein wie eine Bombe. Nie zuvor hatte sich ein deutschsprachiges Lied so lange an der Spitze der deutschen Single-Charts behaupten können. Der Song wurde vergoldet und sein Komponist, Texter und Interpret Matthias Reim mit Preisen überschüttet. Nebenbei wurde er 1990 nicht nur zum Hit des Jahres, sondern auch so etwas wie der erste gesamtdeutsche Superhit. Anschließend wurde Matthias Reim immer wieder an seinem großen Hit gemessen, deswegen sieht er dessen Erfolg mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Für mich war und ist dieser Song Fluch und Segen zugleich."