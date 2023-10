Alexandra Hofmann und Jorgen Olsen bei der Goldenen Henne-Verleihung in Leipzig.

"Wir haben uns beworben", sagte Alexandra Hofmann freudestrahlend im Interview mit "Meine Schlagerwelt" auf dem roten Teppich der Goldenen Henne-Verleihung in Leipzig. Neben der 49-Jährigen stand der Sänger, mit dem die Baden-Württembergerin zunächst den ESC-Vorentscheid gewinnen und dann beim Eurovision Song Contest 2024 in Schweden für Deutschland auftreten möchte: Jorgen Olsen von den weltbekannten Olsen-Brothers.

Der 73-Jährige Däne konnte den ESC bereits einmal gewinnen. Gemeinsam mit seinem Bruder Niels und dem Song "Fly on the wings of love" konnte er im Jahr 2000 den Wettbewerb für sich und sein Heimatland entscheiden.