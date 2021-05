Anfang Mai dieses Jahres ging mit Nick Kamen einer der großen Stars der Popmusik von uns. In den 80er- und 90er-Jahren hatte der Brite mehrere Top Ten-Hits mit Songs wie "Each Time You Break My Heart" (1986) und "I Promised Myself" (1990). Besonders mit "I Promised myself" gelang ihm damals ein Ohrwurm, der bis heute regelmäßig im Radio zu hören ist.