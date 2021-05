Ich hab das Lied im Radio gehört und meine Tochter hat so mitgesummt und da hab ich so gedacht, das könnte man doch auch mit auf das Album bringen, weil: Das war so süß! Ich weiß, meine Tochter ist nicht in dem Alter, sie ist sieben und da versteht sie natürlich den Text nicht, aber trotzdem ist es wirklich ganz toll.

Mitch Keller