Jeder hat diesen einen Song, bei dem sofort die Gefühle wieder hoch kommen, an das erste Kribbeln, an das Feuerwerk in Kopf und Bauch oder auch an die Sehnsucht nach der oder dem Liebsten.

Die Teilnahme am Online-Voting ist kostenlos. Das Voting läuft bis zum 10.02.2020 um 23:59 Uhr. Die Ergebnis wird bei der Show "Mitten ins Herz!" am 14. Februrar bekannt gegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen des Mitteldeutschen Rundfunk.

Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde suchen die schönsten Liebeslieder aller Zeiten. Bildrechte: MDR/Marco Prosch

Bei "Mitten ins Herz!" werden aber nicht nur die schönsten Liebeslieder präsentiert, sondern auch Singles, die bereit sind, sich neu zu verlieben. Es werden Kandidaten der MDR-Aktion "Wir verlieben Sie" zu sehen sein und Du kannst auch noch dabei sein. Wenn Du auch lieber zweisam statt einsam bist, dann melde Dich noch an. Mitmachen darf jeder: Das Alter spielt keine Rolle!



Das geht per E-Mail an verlieben@mdr.de oder per Post an:



Mitteldeutscher Rundfunk

04360 Leipzig

Stichwort: verlieben