Monkey Gland Cocktail: Rezept

In den 1920er Jahren forschte in Paris ein gewisser Serge Voronoff. Der gebürtige Russe, der als einer der Wegbereiter der modernen Medizin gilt, befasste sich unter anderem mit den menschlichen Sexualorganen und deren Funktion und Einfluss auf den Menschen. Seinem Ansatz zufolge sollte sich bei Männern eine spürbare Verjüngung einstellen, wenn man ihnen Gewebe aus Affenhoden einsetzte. Medizinisch ergebnislos machte diese Operation den Chirurgen durchaus zu einem wohlhabenden Mann. Über 1.000 dieser Eingriffe für die damals sehr stolze Summe von 5.000 Dollar soll er durchgeführt haben. Danach ist der 20er Jahre Drink also benannt.

