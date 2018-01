Am 27. Januar 2018 ist es wieder soweit: 20:15 Uhr heißt es einmal mehr im MDR FERNSEHEN und ORF 2: "Wenn die Musi spielt - das große Winter Open Air", moderiert von Stefanie Hertel und Arnulf Prasch. Die Bühne aus Eis und Schnee steht auch in diesem Jahr nahe der Talstation der Kaiserburgbahn, mitten im Wintersportzentrum der Nockberge. Dort zu erleben sind am 26. Januar zur Generalprobe und am 27. Januar zum eigentlichen Event: Klubbb3, Nik P., Voxxclub, die Mayrhofner, die Zellberg Buam, Ross Antony, Olaf Berger & Antonia aus Tirol, die Dorfrocker, die Draufgänger, BlechReizPop, Simone & Charly Brunner, die Schürzenjäger, Gina, Stefanie Hertel & Markus, Hansi Hinterseer, Natalie Holzner, Sepp Mettlschweiger's Quintett Juchee, das Nockalm Quintett, Beatrice Egli und die jungen Thierseer. Herrliche Winterbilder aus der Region runden das Programm ab.



Auch "Meine Schlagerwelt" wird in Bad Kleinkirchheim live vor Ort sein - und euch mit Backstage-Interviews und einem Live-Countdown (Samstag, 20:00 Uhr) auf dem Laufenden halten. Besucht uns auf unserer Facebook-Seite!