Ganz schön gruselig geht es zu, in der ersten Ausgabe von "Musik auf dem Lande" im neuen Jahr. Maximilian Arland und seine musikalischen Gäste hat es ins thüringische Schnett verschlagen, wo am 2. Januar die traditionelle "Hullefraasnacht" gefeiert wird, um die bösen Geister des vergangenen Jahres zu vertreiben. Dass das nicht ganz schmerzfrei von statten geht, bekommt Maximilian am eigenen Leib zu spüren.



In Sachen Jahresrückblick und -vorschau war "Meine Schlagerwelt" etwas zartfühlender als die Schnetter Dorfgemeinschaft. Vorm warmen Kachelofen haben wir mit Maximilian auf ein ereignisreiches 2017 zurückgeschaut: auf seine Teilnahme bei "Let's Dance", das Album "Liebe in Sicht" und eine großartige Tournee. Außerdem hat uns der sympathische Moderator in seine Pläne für 2018 eingeweiht - und die sind unter anderem kulinarischer Natur. Der Mann kann nämlich tatsächlich kochen! Kein Wunder, dass ihm unser Schlager-Orakel prophezeit, dass sein Liebesleben dieses Jahr ordentlich in Fahrt kommt ... Klickt euch durch die Videos!