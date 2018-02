"Meine Schlagerwelt" hat die erste "Musik für Sie"-Sendung des Jahres genutzt, um mit Uta Bresan Bilanz zu ziehen: Was waren für die Moderatorin die "Musik für Sie"-Highlights des vergangenen Jahres - und was erwartet ihre Fans in 2018? Außerdem wollten wir wissen, was es für die gebürtige Dresdnerin Neues im Erzgebirge zu entdecken gab - und welche musikalischen Highlights die neue Ausgabe von "Musik für Sie" für euch bereit hält. Prompt hatten wir die Chance, Simone & Charly Brunner persönlich zu treffen - und mit ihnen über ihr neues Album "Wahre Liebe" zu plaudern. Die feenhafte Loona ist uns entwischt, hat aber ein Gewinnspiel für euch hinterlassen. Wer auf die richtige Lösung kommt, der hat die Chance, Loona wirklich und live zu erleben: bei "Cinderella - Das märchenhafte Popmusical". Und last not least hat sich "Meine Schlagerwelt" bei "Schlager und Schnee - Die KLUBBB3-Hüttenparty" durch den Hintereingang geschlichen und für euch Mäuschen gespielt.