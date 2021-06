Musik für Sie Stimmt ab für euren Fußball-Wunschhit!

Bis in die Sendung "Musik für Sie" am 25. Juni hinein könnt ihr für euren Fußball-Wunschhit abstimmen! Der Gewinner-Song läuft in der Show. Zur Wahl stehen diese drei Fußball-Klassiker: Die Deutsche Nationalmannschaft von 1974 mit "Fußball ist unser Leben", Andreas Bourani mit "Auf uns" und der Song zur aktuellen EM Wincent Weiss und Johannes Oerding "Die guten Zeiten". Zum Abstimmen klickt einfach auf das Bild eures Wunschhits!