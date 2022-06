Mit 84 Jahren erfüllte sich Tony Marshall nochmal einen großen Traum: Eine Konzertreihe mit seinen beiden Söhnen Marc und Pascal - Titel: "Father and sons". Auch eine dazugehörige Single gibt es. Ein Konzert von Tony Marshall und seinen Söhnen konnte Anfang Mai in seiner Heimat Baden-Baden stattfinden. Die anderen Termine mussten abgesagt werden - zuletzt wegen einer Not-OP bei Tony . Wie es ihm aktuell geht, verriet Sohn Marc im exklusiven Interview.

Pascal, Tony und Marc Marshall (v.l.n.r.) Bildrechte: TELAMO

Marc Marshall sagt das mit einem Augenzwinkern, denn in Tonys Alter wisse man nie, was morgen komme. Sein Vater sei außerdem ein Verrückter, der sich selbst nicht in Ruhe lasse.



Die vielen Sympathie-Bekundungen und Genesungswünsche nach der letzten Operation hätten Tony Marshall jedoch wieder geholfen und Kraft gegeben, sagt Marc. Ob Tony Marshall bald wieder auf die Bühne kann, ist allerdings nicht klar.