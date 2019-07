Da hat sie sich ja was Schönes ausgesucht: Für die aktuelle Ausgabe von "Musik für Sie" reist Uta Bresan in die Nudelstadt Riesa. Und die Stadt an der Elbe hat noch mehr zu bieten, immerhin handelt es sich um den zweitgrößten Binnenhafen der neuen Bundesländer. Über 40.000 Container werden hier jedes Jahr verladen und verschifft!