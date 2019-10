Herbstzeit ist Erntezeit, auch die des Weins. In dieser Folge der musikalischen Erkundungstour mit Uta Bresan dreht sich alles um die Ernte des Weines. Die Reise geht ins Winzergebiet Saale/Unstrut. In Freyburg gibt es einen historischen Winzerumzug zu bestaunen, tausende Besucher kommen dafür jedes Jahr im September ins nördlichste Weinbaugebiet Deutschlands.

Genau auf dem 51. Breitengrad liegt Deutschlands nördlichstes Qualitätsweinanbaugebiet, die Region Saale-Unstrut. Sie beginnt im Norden Thüringens in Bad Sulza, verläuft von Naumburg bis Freyburg, Laucha und Memleben und erstreckt sich bis nach Brandenburg. Jahrhundertealte Trockenmauern, beeindruckende Terrassenweinberge und romantische Häuschen am Hang prägen die Landschaft. Der Bildhauer Max Klinger hatte hier einen eigenen kleinen Weinberg und erklärte die Region zur "Toskana des Nordens".

Seit über 1.000 Jahren wird an Saale und Unstrut Wein angebaut. Seine Blütezeit hatte der Weinanbau hier ab dem 12. Jahrhundert. Zisterziensermönche pflanzten die Trauben großflächig an, über 10.000 Hektar Rebfläche soll es damals gegeben haben - heute sind es gerade einmal 760 Hektar. Während in der DDR der Weinanbau in dieser Region immer bedeutungsloser wurde, erlebte er nach der Wende ein fantastisches Comeback.