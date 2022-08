Musik für Sie - Spezial Uta Bresan präsentiert die schönsten Liebeslieder

Jeder und jede hat diesen einen Song, bei dem sofort die Erinnerungen wieder hoch kommen: an das erste Kribbeln, an das Feuerwerk in Kopf und Bauch oder auch an die Sehnsucht nach der oder dem Liebsten.

Am Freitag, den 19. August, spielt Uta Bresan in einem "Musik für Sie - Spezial" die schönsten Liebeslieder eurer Stars.