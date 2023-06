Musik für Sie Uta Bresan geht auf musikalische Entdeckungsreise in Bad Sulza

Endlich ist es wieder so weit: Schlagerstar und Moderatorin Uta Bresan hat sich aufgemacht und besucht für "Musik für Sie" diesmal die wunderschöne Kurstadt Bad Sulza in Thüringen - zu sehen am 16. Juni um 20:15 Uhr im MDR Fernsehen. In der Show können sich dann Menschen aus der Stadt von Uta ihr ganz persönliches Lieblingslied wünschen, welches dann in der Sendung gespielt wird - von Andrea Berg bis Nena ist alles dabei.